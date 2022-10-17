اليونان تعتزم إطلاع الاتحاد الأوروبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا

العنوان-اليونان

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيرًا بين حكومة الوحدة وتركيا في مجال الطاقة، ستكون ضمن الاجتماع الوزاري الأوروبي، اليوم الإثنين.

وقال ديندياس، لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، اليوم، إنه يعتزم إطلاع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على المذكرة التي وصفها بـ”غير القانونية” والباطلة بين تركيا وحكومة طرابلس بشأن استغلال المناطق البحرية ومواردها في البحر المتوسط.

ولفت ديندياس في تصريحات لصحيفة “كاثمريني” اليونانية، إلى أن تلك المذكرة تخلق مخاطر إضافية على الاستقرار والأمن في البلاد.

وقال ديندياس أنه سيتحدث عن اتفاق آخر يتعلق بالمناطق البحرية بين لبنان وتل أبيب، وهو في نظره مهم بشكل استثنائي باعتباره مثالًا ناجحًا آخر لحل سلمي للخلافات في البحر المتوسط.

وأضاف إن “الاتفاقية تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، فطرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة”.

وبموجب مذكرة التفاهم البحرية فإنها يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وجرى توقيع المذكرة في 3 أكتوبر الجاري خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وجاء التوقيع بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا في العام 2019، التي أثارت أيضًا حفيظة عدة دول إقليمية وأوروبية.

وبعد يوم من توقيع الاتفاقية اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، أن التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين ليبيا وتركيا غير مهمة بالنسبة لأنقرة.