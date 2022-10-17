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غويلة: التقيت مهندس الاتفاقية التركية الإدمرال يايجي والشجاع بوسهمين في اسطنبول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حاضر عبد الباسط غويلة، عضو مركز بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، في ندوة بعنوان: “الاتفاقات الليبية التركية ومستقبل التعاون بين البلدين” بتركيا.

كتب قائلًا على فيسبوك معلقا: “صورة مع الأستاذ نوري أبو سهمين الرجل الحر الشجاع ، وأخرى مع مهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية، الإدمرال جهاد يايجي،رئيس الأركان البحرية السابق، والذي قال : (أن من يتراجع عن مساحة 40 ألف كلم من وطنه فهذا خائن للوطن)، وأقول: ماذا نسمي من رفض هذه الاتفاقية التي فيها مصلحة بلاده من الساسة في ليبيا” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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