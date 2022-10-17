غويلة: التقيت مهندس الاتفاقية التركية الإدمرال يايجي والشجاع بوسهمين في اسطنبول

حاضر عبد الباسط غويلة، عضو مركز بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، في ندوة بعنوان: “الاتفاقات الليبية التركية ومستقبل التعاون بين البلدين” بتركيا.

كتب قائلًا على فيسبوك معلقا: “صورة مع الأستاذ نوري أبو سهمين الرجل الحر الشجاع ، وأخرى مع مهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية، الإدمرال جهاد يايجي،رئيس الأركان البحرية السابق، والذي قال : (أن من يتراجع عن مساحة 40 ألف كلم من وطنه فهذا خائن للوطن)، وأقول: ماذا نسمي من رفض هذه الاتفاقية التي فيها مصلحة بلاده من الساسة في ليبيا” وفق تعبيره.