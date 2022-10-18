انتشال جثة مجهولة الهوية في درنة

انتشل فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة، جُثة مجهولة الهوية في «غابة بومسافر»، في المدخل الغربي لمدينة درنة.

وأفاد الهلال الأحمر، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بتلقيه بلاغًا من النيابة العسكرية درنة، بشأن وجود جثة مجهولة الهوية في الغابة، حيث أجرى تنسيقًا مع الجهات الأمنية بالمدينة وجرى انتشالها.

– انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة

وأضاف أن الفريق نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهريش، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واستكمال باقي الإجراءات.

وكانت «غابة بومسافر» أحد أماكن التخييم الكشفي، الذي يقصده الأشبال والزهرات من أغلب مناطق ليبيا، بالنظر إلى خصوصية الطبيعة في درنة، المعلّقة بين الجبل والبحر، لكن تنظيم «داعش» اتخذ خلال الفترة بين 2014 و2015، من الغابة ساحة للتدريب والقتال.

عملية انتشال الجثة (جمعية الهلال الأحمر الليبي)

عملية انتشال الجثة (جمعية الهلال الأحمر الليبي)