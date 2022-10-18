دغيم: تعيين باتيلي يُساعد في حلحلة الأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

أكد عضو مجلس النواب المقال، زياد دغيم، أن اختيار السنغالي، عبدالله باتيلي، مبعوثا أمميا إلى ليبيا قد يساعد قليلا في حلحلة الأزمة الراهنة.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك قال دغيم أن “تأكيد باتيلي على أن إجراء الانتخابات من أهم أولوياته عبر مسار توافقي وبداية صحيحة”.

وأشار دغيم إن تعيين مبعوث جديد بعد فترة من الجدل داخل مجلس الأمن ووصوله لممارسة مهامه رسميا تؤكد وجود رؤية وتصور دولي مشترك للمرحلة القادمة في ليبيا.

وأضاف دغيم: “لا نعرف ماذا يعني المسار التوافقي في رؤية ووجهة نظره، لكن تشكيل لجنة حوار جديدة أمر صعب ومستبعد، وكذلك إعادة تفعيل ملتقى الحوار لن يكون من أولويات المبعوث الجديد”.

وتابع: “من المستحيل حصول توافق بين مجلسي النواب والدولة بخصوص الملفات العالقة بينهما، وبالتالي يكمن الحل في دعم المجلس الرئاسي لتنفيذ استحقاقات المرحلة وتحقيق الهدف الرئيسي من خارطة الطريق والمؤتمن عليها الرئاسي وهي إجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يجري هذه الأيام لقاءات مع المسؤولين الليبيين كان آخرها لقائه اليوم الاثنين، برئيس مجلس النواب عقيلة صالح.