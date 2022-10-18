سفير هولندا: نثمّن جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

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أثنى السفير الهولندي لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ” على الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي إزاء ملفّ المصالحة الوطنية.

وثمّن ” هوخيوونيخ ” في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر “، جهود مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بعد عقدها اجتماعًا حول المصالحة قبل أيام، بمشاركة المجلس الرئاسي.

ووصف “هوخيوونيخ”، نقاشات الاجتماع التي جرت حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا بـ”الهامّة”، لافتاً إلى كون مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان جزءًا من عملية برلين.

وأضاف السفير الهولندي، أن رئيسي دولتيْ هولندا وسويسرا المشاركين في اللقاء مستعدان لتقديم كافة أشكال الدّعم لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.