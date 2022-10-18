النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بمصرف الجمهورية وكالة المستقبل لارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية – المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام.

وأوضح المكتب أن مسؤولي الوكالة متهمون كذلك بالحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وذكر المكتب أن المحامي العام بمكتب النائب العام؛ تولى في وقت سابق ؛ مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة ؛ فدشنها بإجراء إحاطة المتهمين بالأدلة القائمة قبلهم ، وسجل دفاعهم في شأنها.

وأضاف مكتب النائب العام أن المحامي عرج على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزاً للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية تحت أوصاف عدة.

وأكد المكتب أن المتهمين قاموا بالخروج عن دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية؛ وأرباب الأسر؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.

وأفاد مكتب النائب العام أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.