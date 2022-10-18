عميد نالوت: مدارس المدينة غير مجهزة للطلاب وحكومة الدبيبة لا تستجيب لمطالبنا

الوطن / متابعات

قال عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، إن العام الدراسي الجديد قد بدأ والمدارس بالمدينة غير مجهزة وبحاجة إلى صيانة سريعة، مؤكّدًا أنّه “لا توجد ميزانيات كافية لذلك”.

وأوضح الحجام، في تصريح صحفي، مظاهر النقص في تجهيز المدارس، مؤكّدًا على عدم وجود التدفئة الكافية لا سيّما أن البلاد على أعتاب الشتاء وتصل درجات الحرارة في نالوت إلى تحت الصفر، بالإضافة إلى توفير مظلات في الساحات المدرسية تحمي الطلبة خلال الطابور الصباحي والاستراحة.

وأكد الحجام أن البلدية تُعاني من نقص مستمر في الوقود؛ بسبب ضعف الأجهزة الرقابية، ومديرية الأمن وعمليات تهريب الوقود وشركات التوزيع مقصرة جدًا بمتابعة المحطات التي تتبعها.

وأشار الحجام إلى أن مشكلة المياه ما تزال قائمة، وأنه تمت مراسلة حكومة الدبيبة بالشأن عدة مرات ووزارة الموارد المائية دون أن يكون هناك أي استجابة، مؤكّدًا أنّ المياه لا تصل إلى نحو 85% من منازل المواطنين.