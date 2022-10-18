الدبيبة لوفد من درنة: لا بد من ابعاد ملف المصالحة الوطنية عن أي تسييس

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” على ضرورة ابعاد ملف المصالحة الوطنية عن أي تسييس من أي طرف كان. بحسب منشور لمنصة حكومتنا عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. .

جاء ذلك خلال استقباله بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس اليوم الاثنين ، وفدا من تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب.

واستمع رئيس الحكومة خلال اللقاء لأوضاع مهجري المدينة والصعوبات التي تواجه النازحين داخلها، ممن تعرضت منازلهم للتدمير، إضافة إلى المختنقات التي تعانيها المدينة.

وأكد ” الدبيبة ” على ضرورة متابعة صرف منح بدل الإيجار عبر آلية تضمن وصولها لجميع مستحقيها من درنة.