منظمات ونقابات واتحادات تطالب الرئاسي تجميد مجلسي النواب والدولة وتحديد موعد للانتخابات

العنوان – طرابلس

طالبت منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد مجلسي النواب والدولة، وتحديد موعد للانتخابات.

وحملت المنظمات في بيان مشترك لها، مجلس النواب مسؤولية إشرافه على صناعة حكومات اُعتُمد في تكوينها على المحاصصة في غياب واضح لكل المعايير الأساسية لإدارة الدولة بالشكل الصحيح كالكفاءة والنزاهة والوطنية.

وطالبت المنظمات أيضًا، المجلس الرئاسي بتكليف المحكمة العليا بإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وتشكيل حكومة أزمة تقودها شخصيات من التكنوقراط، ومحاسبة الوزراء الفاسدين.

ودعت المنظمات، مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس الرئاسي أو وضع أنفسهم على ذمة القضاء للمحاسبة على مشاركتهم البرلمان في إطالة أمد الأزمة.

وأكدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في البيان أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب ستصعد الموقف بالدعوة إلى العصيان المدني.

يشار إلى أن المنظمات التي أصدرت البيان تتمثل في الهيئة الطرابلسية والاتحاد العام للعمال والمكتب التنفيذي لاتحاد العمال وغرفة التجارة طرابلس ونقابة المؤسسة الوطنية للنفط.