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أبو راس: المواطن يدفع مبالغ كبيرة لتأمين منزله من مخلفات الحروب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ما تزال الألغام تحصد الأرواح وتتسبب خسائر مادية وبشرية في جنوب طرابلس، وفق رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، ربيعة أبو راس.

وتساءلت أبو راس، عبر حسابها في موقع فيسبوك، عن دور الحكومة وآمر المنطقة العسكرية طرابلس ورئيس الأركان وكل الجهات المختصة، بشأن مخلفات الحرب التي أودت بحياة الناس وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن المخلفات ما زالت تشكل عائقًا كبيرًا أمام حياة المواطنين واستقرارهم في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن التي عانت من ويلات الحروب، مؤكدة أن ترك المواطن يواجه مصيره في هذه المناطق التي عانت من الحروب والألغام جريمة من الجرائم الإنسانية، حيث وصل استغلال المواطن لدفع مبالغ مالية كبيرة للكشف عن منزله وتأمينه من مخلفات الحروب.

وطالبت الحكومة منتهية الولاية ووزير دفاعها ورئيس الأركان بالمنطقة الغربية وفرق الكشف عن الألغام والجهات المختصة، بتمشيط هذه المناطق ومساعدة السكان في الكشف عن مخلفات الحرب وحماية المواطن والممتلكات بشكل عاجل وفوري.

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الوطن الليبية

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