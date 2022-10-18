اللافي لـ«سفير إسبانيا»: لابد من تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير إسبانيا لدى ليبيا، “خافيير لاراشي”؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وأشاد اللافي، بدور مملكة إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا، عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين.

وأكد اللافي، الحاجة للبناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح، مشدداً على أهمية تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح، لضمان إنجاح المصالحة الوطنية، والعملية السياسية في ليبيا.

ومن جهته، عبر السفير الإسباني، عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى لاراشي، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم، لإنجاح ملف المصالحة الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي، معبراً عن تقدير بلاده لدور المجلس، في المحافظة على المسار السياسي، ونجاحه في ملف المصالحة الوطنية.