وفد من نازحي “درنة” يلتقي “الدبيبة” لنقل معاناتهم

الوطن / متابعات

أجرى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً، الإثنين، مع وفد من تجمّع “رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب”.

ونقل الحضور خلال الاجتماع الذي جرى في مقرّ ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، معاناة مهجري مدينة درنة الذين فقدوا منازلهم، وما يواجههم من صعوبات ومختنقات داخل المدينة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار صرف منح بدل الإيجار عبر آلية تضمن وصولها لجميع مستحقيها من المدينة، لافتاً إلى ملف المصالحة الوطنية الذي يجب أن يكون بعيدا عن أي تسييس، على حدّ قوله.