الزحاف: هنالك تحشيد وصدام قادم سيكون الشعب ضحيّته

الوطن / رصد

أكّد المحامي والأستاذ الجامعي، صالح الزحاف، أن الهيئة التأسيسية في ليبيا هي الجهة الوحيدة ذات الصفة الشرعية في البلاد.

وقال الزحاف في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، إن مجلس الدولة قفز على السلطة بقوة السلاح، ومجلس النواب انتهت مدته بنصوص صريحة في الدستور وقانون البرلمان ذاته.

ووصف زحاف مجلس الدولة بالناطق الرسمي باسم المخابرات التركية، فيما وصف مجلس النواب بالناطق الرسمي باسم المخابرات المصرية، محمّلًا المجلسين مسؤولية فشل الوصول إلى حل في البلاد.

وفيما يتعلق بالانتخابات، لفت الزحّاف إلى الخلاف المنحصر في متعدّدي الجنسية والعسكريين، مضيفاً: “دعونا إلى الذهاب نحو استفتاء شعبي، أو ترك الغرفة الدستورية لتقول كلمتها… ولكنهم لا يريدون الاتفاق لأن مدراء المخابرات التركية والمصرية لم يمنحوهم الضوء الأخضر” وفق قوله.

وحذّر الزحّاف من وجود تحشيد وتعبئة وصدام قادم قد يقع في أي لحظة، سيكون الشعب الليبي ضحيته الأولى، مردفًا: “علينا أن نكون حذرين، وعلى وجه الخصوص القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية، التي نعوّل على يقظتها ووطنيتها؛ كي لا تقع في هذا الصراع الدامي بين القوّتين المتصارعتين اليوم في أوكرانيا”.