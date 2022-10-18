المجلس الأعلى فزان: ندين انتهاك سيادة البلاد واستباحة الحدود من خلال الاتفاقيات المشبوهة

وجه المجلس الأعلى فزان أسمى آيات الشكر والعرفان للجحافل من طلائع القوات المسلحة التي لبت نداء الوطن للدفاع عن الأرض والعرض على رأسها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

كما شدد المجلس الأعلى فزان خلال كلمته في العرض العسكري بمدينة سبها أن القوات المسلحة لكل الليبيين.

وادان المجلس انتهاك سيادة البلاد واستباحة الحدود من خلال الاتفاقيات المشبوهة، مؤكداً دعمه وجماهير فزان الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة للدفاع عن وحدة تراب الوطن وحماية حدوده.

وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف وفرض الامن في المنطقة الجنوبية.

كما دعا المجلس كل الليبيين للخروج للشوارع والميدان في اعتصامات ومظاهرات سليمة لاستئصال الفئة الباغية المغتصبة للسلطة وعلى رأسهم الساسة الذين عاثوا في الأرض فساداً.