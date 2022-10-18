“أطباء بلا حدود”: إنقاذ 116 مهاجراً غير شرعي من الغرق في الأبيض المتوسط

الوطن / رصد

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن إنقاذ 116 مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، الإثنين، أثناء عبورهم من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على “تويتر”، إن فريق عمل سفينة «جيو بارنتس» أنقذ 116 شخصاً في عمليتين قبالة ساحل ليبيا، ليبلغ عدد الناجين على متن السفينة أكثر من 290 فرداً”.

وأوضحت المنظمة وفقاً لما نقلته “وكالة الأنباء الألمانية”، أن الناجين من بينهم 30 طفلاً قاصراً وسيدة حبلى، كان مصيرهم الغرق، لولا وصول السفينة لمنطقة البحث في الأبيض المتوسط.

وكشفت المنظمة عن معاناة المهاجرين بعد هروبهم من ليبيا، حيث أمضوا ليلة في البحر “تحت رحمة البرد والأمواج، قبل أن يتم إنقاذهم”، على حد وصف المنظمة.