لتجديد ولاية البعثة الأممية.. جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا الجمعة المقبلة

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، في 21 أكتوبر الجاري، جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في ليبيا، تليها جلسة مشاورات حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحسب ما أفادت نشرة الأمم المتحدة، الصادرة في الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بأنَّ المجلس سيصوت على قرار يجدد ولاية البعثة التي تنتهي في 31 أكتوبر، وفقا للقرار 2647

وفي السياق ، وصل المبعوث الأممي الجديد “عبد الله باتيلي” العاصمة طرابلس الجمعة الماضية لمباشرة مهامه، التي تولاها رسميًا في 25 سبتمبر، من داخل البلاد وقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية.

وبدأ باتيلي، أول أمس الأحد، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.