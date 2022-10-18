تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة

الوطن|متابعات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

ووفق ملخص النشرة، تشهد الاجواء اعتدالا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الغرب.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على المنطقة من (الخمس إلى سرت وبعض مناطق الدواخل) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على معظم مناطق الساحل الغربي والمناطق الداخلية، واحتمال حدوث ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27)مْ، ولاتتجاوز ( 19 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجفرة مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة وقد تشمل يوم الخميس سبها وما جاورها.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-29)مْ .