وفد أردني يصل إلى سبها لإجراء عمليات حقن مجهري لألف حالة تعاني من العقم وتأخر الإنجاب

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، وصول فريق طبي زائر من الأردن، إلى مركز سبها لعلاج العقم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الفريق جاء لإجراء عمليات حقن مجهري لأكثر من ألف حالة تعاني من العقم وتأخر الإنجاب، كما سيشرف الفريق الطبي الزائر على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز حول أحدث الطرق لمعالجة تأخر الإنجاب، وتقنيات الحقن المجهري.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن زيارة الوفد الأردني، تأتي بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وذلك لتعزيز الخدمات العلاجية بالداخل وتحسين خدمات تأخر الإنجاب، وفقًا لبيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة.