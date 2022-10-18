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التائب: تم اطلاق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية بجنزور

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية داخل نطاق بلدية تاجوراء.

وقال التائب في تصريحات صحفية، إن الحملة تستهدف الأنشطة التجارية والصناعية بهدف إزالة التوصيلات غير القانونية والحدّ من الفاقدالتجاري وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

وأضاف التائبهذه الحملة التي انطلقت في سبتمبر الماضي تأتي في العديد من البلديات داخل العاصمة طرابلس في إطار الجهود التيتبذلها الشركة العامة للكهرباء للتقليل من الأحمال المتزايدة والانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يرجع لعدّة أسباب بينها التوصيلاتغير القانونية“.

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الوطن الليبية

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