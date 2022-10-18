بمشاركة 55 شركة محلية و أجنبية.. الحويج يفتتحُ معرض ليبيا للإنشاءات

أخبار ليبيا 24

افتتح رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج؛ معرض ليبيا الخامس للإنشاءات.

المعرضُ الذي أقيم في معرض طرابلس الدولي يهدفُ إلى عودة المشاريع والإعمار في ليبيا، إذ أكد الحويج على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والجلسات الحوارية؛ سعيًا لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال، وذلك بمشاركة 55 شركة محلية و أجنبية من تركيا ومصر وتونس في مجالات الإنشاءات والبناء، بحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة.

حضر مراسم الافتتاح وزير المواصلات ووكيل وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام معرض طرابلس الدولي.