الارصاد: الحرارة معتدلة وامطار مستمـــرة اليوم وغداً بهــذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 18/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون نهاراً معتدلة على أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح مابين (23–29)مْ، ولاتتجاوز (19)مْ على الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس إلى سرت وبعض مناطق الدواخل- مناطق الجبل الأخضر) يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على معظم مناطق الساحل الغربي، والدواخل وبعض مناطق الجفرة وقد تشمل يوم الجمعة سبها وماجاورها.

ومن المتوقع وفقا للتقرير الصادر عن المركز حدوث ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

والله اعلــــــــــــــــــــم.