مركز الأرصاد الجوية يتوقع اعتدالًا في درجات الحرارة وسط تكاثر للغيوم على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية بيانات حديثة حول الوضع السائد والمتوقع اليوم الثلاثاء، إذ توقع المركز اعتدالاً في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، وبعض مناطق الغرب.

كما توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر على المناطق (الخمس إلى سرت وبعض المناطق الداخلية) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، كما توقع أن يحدث ضباب خلال الليل وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، وأن تتراوح درجات الحرارة على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل جفارة ونفوسة ما بين (23-27) درجة مئوية.

بينما توقع المركز أن تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الخليج وسهل بنغازي، على أن تسجل درجات الحرارة القصرى (24-27) درجة مئوية.

بالإضافة إلى توقع تكاثر السحب يوم الغد مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة تشمل سبها وما جاورها، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى (26-30) درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ما بين (27-29) درجة مئوية.