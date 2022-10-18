القماطي: ناقشنا مع «شكشك» الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا

أعلن رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، أنه ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، بحسب قوله.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ضمن نشاطهم المُتواصل، التقى ممثلو «شبكة تواصل أحزاب سياسية ليبية» برئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك، أول أمس الأحد في العاصمة طرابلس”، على حد تعبيره.

وأضاف “تم خلال اللقاء النقـاش حول الوضع السياسي والاقتصادي الليبي، ودور المؤسسات الرقابية والتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة؛ لتجديد الشرعية وإنهاء حالة الانقسام والصراع القائم في ليبيا”، وفقا لقوله.