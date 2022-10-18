تعرض قرابة 40 سيارة لسطو مسلح قرب الحدود الليبية الجزائرية

أعلنت مصادر مطلعة تعرض ما يقارب من 40 سيارة اليوم الثلاثاء قرب الحدود الليبية الجزائرية للسطو المسلح.

وبينت المصادر أن مجموعة مسلحة تستقل سيارتي استيشن نوع “بيك اب” هي من قامت بالسطو المسلح.

يشار إلى أن الحدود الليبية الجزائرية يبلغ طولها989 كم وتبدأ من الشمال عند النقطة الثلاثية مع تونس شمال غدامس، ثم تتقدم على نطاق واسع جنوبًا – جنوبًا – غربيًا عبر سلسلة من الخطوط المستقيمة وغير المنتظمة، وتتجه إلى الجنوب الشرقي في أقسامها الجنوبية، وصولاً إلى النقطة الثلاثية مع النيجر.