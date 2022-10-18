اللواء 444 قتال يحررّ 9 أشخاص مخطوفين يحملون الجنسية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

حرّر اللواء 444 قتال، التابع لحكومة الوحدة، 9 مخطوفين من جنسيات أفريقية.

وأفاد اللواء 444 قتال في بيان له عبر منصته الرسمية، فيسبوك، أن أهالي المخطوفين تعرضوا في وقت سابق للابتزاز لدفع فدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين.

كما أوضح اللواء في بيانه أن هذه العملية نُفذت بعد أن تلقى بلاغًا من عائلات أجنبية يحملون جنسيات أفريقية، يُفيد بتعرض تسعة أشخاص من أبنائهم إلى الخطف جنوب منطقة نسمة، مؤكدين أن مرتكبي هذه الجريمة طالبو بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم أو قتلهم في حال تعذر الدفع.

وأكد اللواء عبر منصته الرسمية أن قواته تمكنت من تحرير المخطوفين والقبض على الخاطفين وقامت بإرسالهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم.