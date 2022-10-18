شركة المياه: على المواطنين التبليغ عن سرقة أغطية الصرف الصحي

طالب مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريّم”، المواطنين بضرورة التبليغ عن سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي في أقرب نقطة أمنية بمناطقهم.

وقال كريّم، في تصريح صحفي، إنه “تم فتح محاضر بخصوص السرقات المتكررة للأغطية لدى الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة”.

وتابع؛ أن “سرقة الأغطية تتسبب في تراكم الأتربة والأوساخ في الفتحات؛ مما يتسبب في إغلاق الشوارع وغرقها بسبب مياه الأمطار”.

وختم موضحًا أنه “خلال هذا العام تم تركيب أغطية لفتحات الصرف الصحي بعدة مناطق”، معقبًا “وهذه هي المهام الأساسية للشركة وهي لا تتحمل مسؤولية اختفاء الأغطية”.