مراقبة سوق الجمعة تتسلم مدرسة الفتح بعد صيانتها

تسلمت مراقبة تعليم سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس مدرسة الفتح المكونة من 8 فصول دراسية أرضية بقدرة استيعابية 480 طالبا، بعد انتهاء أعمال تطويرها وصيانتها.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن عمال صيانة المدرسة تأتي ضمن مشاريع عودة الحياة وأن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية هو من تولى أعمال الصيانة.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن عزمه إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي المسجلين بلغ 173700 وبلغ عدد تلاميذ التعليم الأساسي 1000420 تلميذ فيما بلغ عدد طلاب التعليم الثانوي 318939 طالب.

وأكدت وزارة التعليم أن عدد المؤسسات التعليمية العامة والخاصة داخل البلاد وخارجها بلغ 6488 مؤسسة تعليمية وبلغ عدد المدارس العامة داخل البلاد وخارجها 4726 مؤسسة كما بلغ عدد المدارس الخاصة داخل البلاد وخارجها 1762 مدرسة.