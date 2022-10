عبد الواحد: أي عملية خاصة بخروج المرتزقة يجب أن تتم بالتنسيق بين دول الجوار بمشاركة المنظمات الدولية

ليبيا – قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في قضايا الأمن القومي والشؤون الإفريقية إنه لاشك أن ملف المرتزقة والمسلحين الأجانب هو دائمًا على قائمة أولويات أي أجندة وأي اجتماع خاص بتسوية سياسية في ليبيا.

اللواء عبد الواحد وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد” أضاف: “المرتزقة والمسلحون الأجانب لا يشكلون خطورة على الداخل الليبي فقط، وإنما يشكل خطورة أيضًا على دول الجوار الجغرافي لليبيا”.

وأكد عبد الواحد أن أي عملية خاصة بخروج المرتزقة يجب أن تتم بالتنسيق بين دول الجوار الليبي بمشاركة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

