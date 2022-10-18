التومي يطلعُ على سير عمل فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، عددًا من الجهات الأمنية بمدينة مصراتة.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الجولة التفقدية شملت، مقر فرع إدارة انفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إذ قام رئيسُ الفرع وأعضاءه بتنظيم عرض مرئي استعرضوا فيه أهم مناشط الفرع من ضبطيات وإيقاف التعديات على الاراضي المملوكة للدولة والمواطنين وفتح مسارات الطرق المغلقة بالتنسيق مع مكتب العام، إلى جانب متابعة عمليات إزالة المباني المخالفة الواقعة بحرم خط نقل الغاز، ووقف التعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، ناهيك عن المشاركة في تأمين قوافل نقل الوقود لمناطق الجنوب الليبي”.

شارك التومي في جولته، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس قسم المراسم والضيافة بمكتب الوزير، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رئيس المجلس البلدي مصراتة.