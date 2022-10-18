سهيل الغرياني: يجب أن نسمّي من يرفض الاتفاقية الليبية التركية خائناً

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، والمشرف على قناة التناصح، أنه يجب أن يتم وصم من يرفض الاتفاقية الموقعة مع تركيا بالخائن.

وقال «سهيل»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه خلال “ندوة حول الاتفاقات التركية الليبية ومستقبل العلاقات بين البلدين سمعت الأميرال جهاد يايجي يقول في كلمته أن من يتراجع عن مساحة 40 ألف كلم من وطنه فهذا خائن للوطن، هكذا نسميه في تركيا”.

وتابع؛ أن ذلك “إشارة لمن يرفضون الاتفاقية التركية الليبية التي رسمت الحدود البحرية” معقبًا “يجب تسمية الخائن خائن دون تلبيس وفذلكة”.

وختم موضحًا أن تلك الندوة حضرها “نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق ورئيس حزب تيار يابلادي، والأميرال جهاد يايجي رئيس الأركان البحرية السابق المعروف بمهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية”.