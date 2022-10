لاراشي لـ اللافي: داعمون لكل ما من شأنه إجراء انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا- بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير إسبانيا في ليبيا “خافيير لاراشي” مستجدات الأوضاع السياسية وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن اللافي إشادته بدور إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين، مؤكدًا الحاجة للبناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع للمساهمة في حل مشكلة انتشار الأسلحة.

وبحسب البيان شدد اللافي على أهمية تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح لضمان إنجاح المصالحة الوطنية والعملية السياسية في ليبيا، فيما جدد “لاراشي” دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.

