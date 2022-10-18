الترجمان: لقاء المشير حفتر بجماهير سبها يؤكد على وقوف الجيش لجانب الشعب

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، خالد الترجمان، إنَّ لقاء المشير خليفة بلقاسم حفتر بالقوات المسلحة والجماهير في مدينة سبها يُعَدّ رسالة مهمّة للداخل والخارج تؤكّد أنّ القوات المسلحة ستظلّ قائمة “في خدمة الشعب الليبي” في مختلف المناطق.

وأضاف الترجمان، في تصريحات صحفية، أنّ رسالة المشير حفتر تؤكّد كذلك أنّ القوّات المسلحة موجودة في الجنوب بقوّة حيث دول الطوق، مذكّرًا بوقوف الجيش إلى جانب الشعب الليبيّ في 2011 و2014 واستمرارية وقوفه مع الليبيين إلى اليوم.

وتابع الترجمان، أنّ رسالة المشير حفتر تؤكد على دعوته لكافة القوى الوطنية الليبية للالتفاف حول الجيش الليبي والانضمام إليه، بحسب تعبيره.