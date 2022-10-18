الأرصاد تُحذر من حدوث الضباب على المرتفعات الجبلية الليلة وصباح الغد

حذر المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة من إمكانية حدوث ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، في البلاد.

وأضاف خلال نشرته اليومية عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 18/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين، أن درجات الحرارة نهاراً معتدلة على أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح مابين (23–29)مْ، ولاتتجاوز (19)مْ على الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب هذا اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس إلى سرت وبعض مناطق الدواخل- مناطق الجبل الأخضر) يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على معظم مناطق الساحل الغربي، والدواخل وبعض مناطق الجفرة وقد تشمل يوم الجمعة سبها وماجاورها.