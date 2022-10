الفلاح: إيطاليا تعتبر ليبيا واحدة من مستعمراتها وقد ترسل بوارجها إليها

ليبيا – انتقد تقرير تحليلي النهج المرتقب “الفاشي” لجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية المقبلة للتعامل مع ملف تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا.

التقرير الذي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح قوله: إن حزب ميلوني “إخوان إيطاليا” يتبنى أفكارا “فاشية” كان لها تأثير سيئ تاريخيًا ومنها الإبادة الجماعية في ليبيا.

وأوضح الفلاح بالقول: إن قرارات هذا الحزب ستتشكل في الغالب من خلال مصالحه النفطية في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في ظل أزمة النفط العالمية الحالية مرجحا استخدام القوة العسكرية في الملف الليبي؛ لأن ليبيا أحد مناطق نفوذ إيطاليا و”مستعمرة” سابقة لها وقد ترسل بوارجها إلى البلاد لحماية مصالحها.

وقال الفلاح: “نوايا العمل بقوة أكبر في ليبيا ستكون محدودة بسبب افتقار إيطاليا التقليدي للاستعداد لدعم قراراتها في نهاية المطاف بتبني الأداة العسكرية ويتجاوز هذا الاحتمالية النادرة؛ لأن تكون الحكومة والبرلمان قادرين على صياغة تعريف واضح لمواقف إيطاليا ومصالحها في الوضع شديد الانقسام والمتقلب”.

