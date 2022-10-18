غوقة: على باتيلي تجديد الشرعية والذهاب إلى الانتخابات

الوطن|رصد

أيد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، قول المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي بأنه يجب احترام إرادة الليبيين في تجديد الشرعية والذهاب إلى الانتخابات، مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي يجب أن ينطلق منه باتيلي.

وأضاف غوقة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن آراء الليبيين باتت معروفة في مسارات محددة سياسية وأمنية ودستورية انتهى منها المجتمع الدولي منذ عام 2020 في برلين 1 وبرلين 2، وبالتالي على باتيلي الذهاب إلى تجديد الشرعية دون الجلوس مع جميع الأطراف ومكونات المجتمع المدني.

وأكد غوقة أن هذا المسار الذي يريد أن يتبعه باتيلي في شكل مؤتمر وطني جامع أو في شكل ملتقى سياسي جديد ليفضي إلى إنتاج سلطة جديدة يجب أن يراهن على ألا يسند أي من المهام إلى الأسماء الموجودة حاليا لأن هذه الأسماء لا يمكن أن تقود البلد إلى انتخابات.