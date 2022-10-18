شركة الكهرباء: أعمال صيانة في تاورغاء وترهونة وزليتن وغريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في مناطق متفرقة مثل تاورغاء وترهونة وزليتن وغريان.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فنيي دائرة توزيع تاورغاء باشروا في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطة الأرضية؛ حيث شرعوا في تنفيذ خط 11 ك.ف بطول 600 متر من محوّل مدرسة أم المؤمنين بحي العين إلى موقع المحطة المذكورة وتجهيزها بمحوّل أرضي وشحنها؛ للاستفادة منها في تغذية منازل المواطنين وذلك للمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها في مختلف المدن والمناطق.

كما قامت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع ترهونة بإجراء الصيانة الدورية على خـــــط (القومن) من فرعية بئـــــر التوتة مــن 30 (الخضراء) كما شملت تغيّير ( قواطع هوائية وعمود ضغط عالي ومنسله ) وكذلك شد أسلاك ضغط عالي متدليه.

وفي زليتن تتواصل أعمال الصيانة الدورية التي ينفذها فنيو دائرة الخطوط الهوائية في منطقة ماجر إذ قاموا باستبدال سلك متهالك على خط هوائي ماجر ( 1) مسافة 1000 متر وسحب أسلاك جديدة مسافة ( 300 ) متر وكذلك تركيب عدد من العوازل القرصية التابعة لدائرة توزيع ماجر.

وفي مدينة غريان جرى تنفيذ عدد ( 2 ) وصلة لحام ضغط منخفض على كابل معطوب خروج من محطة جاهزة الاجنف التابعة لدائرة توزيع غريان المركز وذلك في إطار إعادة تحسين مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق .