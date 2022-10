عرب دايجست: ليبيا و3 دول عربية قادرة على تعويض 15% من الغاز الروسي

ليبيا – تحدث تقرير اقتصادي نشره موقع “عرب دايجست” الإخباري البريطاني عن السبيل لمعالجة قرابة 15% من حجم النقص في الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن ليبيا قادرة إلى جانب الجزائر ومصر وتونس ومصر في توفير هذا البديل في غضون 12 إلى 24 شهرًا، شريطة تقليل الغاز الناتج عن الاحتراق والتنفيس والتسريب.

وأضاف التقرير: إن المطلوب الآن هو استغلال غير المستغل بشكل كبير من خطوط أنابيب الغاز القادمة من ليبيا وعدة دول لتوفيره إلى إيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

