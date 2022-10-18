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محجوب: كلمة المشير حفتر “قوية ومزلزلة” و”الدبيبة والإخوان في حالة رعب”

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

وصف الناشط السياسي، محمد محجوب، كلمة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة بلقاسم حفتر بالـ”قوية والمزلزلة”، معتبرًا أنّ الجيش الليبي “قادم” وفق قوله.

وجاء في تغريدة لمحجوب على تيوتر: “عناصر جماعة الإخوان الضالة ومافيا الدبيبة مرعوبين، الليلة لن يناموا، لأنهم يعلمون ماذا بعد!”.

هذا وكان المشير خليفة حفتر قد ألقى كلمة اليوم في سبها أشار فيها إلى أنّه لا يمكن الاستمرار بالسكوت عما يعانيه الجنوب الليبي، مؤكّدًا أنّ منظومة الفساد الحكومي ما تزال تسيطر على الشأن العامّ، وبالتالي لم تحقق للجنوب أي تقدّم يحسّن من حياة المواطن، وفق ما جاء في كلمة المشير.

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الوطن الليبية

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