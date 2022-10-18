عقيلة صالح: إطعام المواطنين أولى من التنمية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المواطن الليبي جائع يريد طعام وكهرباء، وفي المقابل يتم صرف 160 مليار جرى الحديث عن أنها ذهبت للتنمية والدعم ولم ير المواطن منها شيئًا، لو كانت ذهبت إلى المواطن مباشرة كان أفضل له.

وأضاف صالح خلال كمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا في مدينة بنغازي، أنه لو تم صرف 100 مليار سيكون أفضل بالنسبة لنا من أي حديث سابق، لافتًا إلى أن هناك خلل كبير وشكوى من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة دعم المواطن، “حتى إذا تعطلت التنمية، لأنه جائع”.