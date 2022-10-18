بلدية غريان: القضاء يلزم الدولة الليبية برد الاعتبار للمجاهد الشارف الغرياني

أكد المجلس البلدي غريان، أن رمضان القباعي رئيس فريق المحامين في القضية المرفوعة من عميد بلدية غريان وآخرون، والمتعلقة بإعادة الاعتبار للمجاهد الشارف باشا الغرياني ولأهالي غريان فيما ورد من فيلم عمر المختار من تجني واضح على مسيرته مما أساء له ولأسرته ولكل أبناء مدينة غريان في كافة ربوع البلاد.

وأشار المجلس البلدي، في بيان، إلى أن الحكم صدر أمس الإثنين، لصالح بلدية غريان وتضمن منطوقه إلزام الجهات الرسمية في الدولة الليبية الاعتذار الرسمي لأسرة المجاهد الشارف باشا الغرياني وكل أهالي مدينة غريان الذين شملتهم الاساءة و رد الاعتبار له وإسقاط المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في الفيلم.

وأوضح البيان، “هذا وسنوافي السادة المواطنين الكرام في مدينة غريان وكل الأحرار في ربوع ليبيا الذين لديهم دراية بتاريخ ليبيا الحقيقي بكل تفاصيل القضية ومنطوق الحكم كاملًا فور استلامه”.