تقرير أممي: ليبيا في صميم جدول أعمال واهتمام اجتماع بيئي أممي في اليونان

ليبيا – أكد تقرير أخباري نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة تواجد ليبيا في صميم جدول أعمال واهتمام اجتماع بيئي أممي ستحتضنه اليونان في أوائل نوفمبر المقبل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى عقد الاجتماع التقييمي السنوي لبرنامجي البيئة العالمية والأمم المتحدة للبيئة في العاصمة اليونانية أثينا في يومي الـ2 والـ3 من الشهر القادم، بمشاركة ممثلين من دول عدة من بينها ليبيا والحزائر وتونس ومصر والمغرب.

وأضاف التقرير: إن هذه الدول ستبحث تعزيز الأمن البيئي في إطار البرنامج البحري الخاص بالبحر الأبيض المتوسط والتركيز على إجراءات ذات أولوية للحد من ضغوط بيئية رئيسية عابرة للحدود بالمناطق الساحلية وتعزيز المرونة المناخية والأمن المائي لتحسين صحة وسبل عيش سكان هذه المناطق.

وتابع التقرير: إن المشاريع الموجودة في سياق البرنامج تتضمن التنوع البايولوجي والمواد الكيمياوية والنفايات والتكيف مع تغير المناخ والمياه الدولية. متطرقًا للدور الفعال لذلك في ليبيا المتمثل بصياغة تشريعات وطنية جديدة بشأن المناطق البحرية المحمية لتعزيز جهود حفظ المواقع الطبيعية شديدة الضعف.

ترجمة المرصد – خاص

