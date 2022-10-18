المستشار صالح: “المواطن جعان ويريد عمل وكهرباء ودواء”

الوطن|متابعات

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة النظر في مشروع قانون جدول الرواتب الموحد والعمل على إقراره، حتى لو تعطلت التنمية لبعض الوقت.

وجاء تصريح عقيلة صالح بعد مداخلة لأحد النواب ربط فيها بين إقرار مشروع قانون الرواتب الموحد وتعطُّل بند التنمية في الميزانية وارتفاع سعر الصرف.

وقال عقيلة، خلال جلسة اليوم،: “وجهتم بتعديل سعر الصرف ومجلس إدارة المصرف المركزي عدَّل السعر فماذا حدث.. “لا شيء”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أننا نعيش أوضاعا استثنائية ولو وجهنا جهودنا لزيادة الرواتب نكون على الأقل علمنا إلى أين تذهب الأموال.

وتابع أنه تم “صرف أكثر من 160 مليار دينار وذهبت هباءً”، مؤكدا وجود “خلل كبير وهناك شكوى من المواطنين.. حتى لو تعطلت التنمية شوية.. المواطن جعان يريد عمل وكهرباء ودواء”.

وأكد عقيلة صالح أنه “لو صرفنا للمواطنين مباشرة أفضل من حكاية التنمية ماذا رأينا من التنمية.. لا شيء”.