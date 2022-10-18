تقرير: فرنسا تراهن على باثيلي لاستعادة خيوط اللعبة في ليبيا

نشرت صحيفة العرب اللندنية، تقرير قالت فيه إن فرنسا تسعى لاستغلال الزخم السياسي الذي سيحققه وجود باثيلي لتفعيل العقود التي أبرمتها شركة توتال الفرنسية مع الدبيبة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن باريس تراهن على المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باثيلي لبدء مرحلة جديدة في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن الرهان الفرنسي على باشاغا مازال مُستمرًا، حيث تشير تسريبات إلى أن حكومة باشاغا مدعومة من القاهرة وباريس.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا أدركت أنها أضاعت خيوط اللعبة في ليبيا، منذ رحيل المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.