بليحق: جلسة مغلقة للنواب لبحث مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تواصل جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ونقلها إلى جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.

وأكد بليحق أن النواب انتهوا خلال الجلسة التي كانت مذاعة على الهواء من مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد.

وعقدت الجلسة في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وكان مجلس لنواب أقر في 27 سبتمبر الماضي الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار في مشروع قانون المرتبات الموحد الذي يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة.