المبروك يناقش مع مؤسسة التمويل الدولي IFC تطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا

العنوان – واشنطن

ناقش وزير المالية خالد المبروك مع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولي IFC (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) المواضيع المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا.

وذكرت وزارة المالية أن المبروك تطرق خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، التي عُقدت بواشنطن مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة الاعمار بدولة ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع تقييم برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمساعدة في إعادة هيكلته، تحسين بيئة ريادة الأعمال.

وتناول الاجتماع دعم قطاعي البنية التحتية والطاقة خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليل العبء على القطاع الحكومي.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة الأخرى الهادفة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال.