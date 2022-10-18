تعرف على أسعار العملات الدولية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.01 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 5.68 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي عند 1.33 دينار، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى 0.26 دينار من 0.27 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.