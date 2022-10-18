بن قدارة يبحث مع باتيلي تعزيز استقلالية مؤسسة النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي سبل تعزيز استقلالية مؤسسة النفط كمؤسسة سيادية.

جاء خلال لقاء جمع الطرفين اليوم الثلاثاءفي العاصمة طرابلس بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر”.

ووصل باتيلي الجمعة، إلى طرابلس لتولى رسميا الإشراف على عمل البعثة الأممية في ليبيا وقال إنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم.

وأضاف “الأولوية بالنسبة لي هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد”.