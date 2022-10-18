أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي

طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، نائب مدير عام مصلحة الضرائب بتحويل جميع إيرادات المصلحة إلى حسابات الوزارة في المصرف المركزي في بنغازي، بالتنبيه بذلك على كافة الإدارات التابعة له، بالإضافة إلى عدم تعميم أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي خطابه إلى نائب مدير عام مصلحة الضرائب قال حماد إن هذا الإجراء يأتي «اتساقا مع الاختصاصات الموكولة لوزارة التخطيط والمالية بموجب قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وقانوني ضرائب الدخل والدمغة في جباية وتحصيل المال العام والحفاظ عليه من الهدر»، حسب ما نشر اليوم الثلاثاء المكتب الإعلامي للحكومة.

تحويل الإيرادات الضريبية إلى حسابين للوزارة

وجاء في الخطاب أن حساب الإيراد العام للوزارة لدى المصرف المركزي في بنغازي هو «رقم (51186-200-102) وحساب الودائع والأمانات رقم (51193-200-102)»، مشددا على ضرورة موافاته بتقرير شهري مفصل عن إيرادات إدارة ضريبية »، محملا إياه المسؤولية القانونية الكاملة بشأن التقيد وتنفيذ هذه الإجراءات.

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حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة ويطالب الكبير بتحويل الإيرادات إلى وزارته

وقبل يومين حذر حماد، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».

كما طالب حماد في 29 سبتمبر الماضي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير «بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط والمالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولًا بأول، وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية»، داعيًا إياه إلى «تنفيذ صحيح القانون».