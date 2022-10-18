نصية: الحد الأدنى للرواتب 1000 دينار لايكفي في ظل الغلاء

العنوان – بنغازي

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن الحد الأدنى للرواتب الذي وافق عليه أعضاء المجلس خلال الجلسة السابقة، بواقع 1000 دينار، لا يكفي الآن في ظل غلاء الأسعار.

وطالب نصية في كلمة خلال جلسة مجلسة النواب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون المرتبات الموحد.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى بقاء الدعم ولكن تحويله إلى دعم نقدي لمنخفضي الدخل، وليس على شكل السلع الحالي.

وطالب نصية كذلك بإعادة هيكلة الجهاز الإداري في البلاد، حتى يمكن تطبيق قانون الرواتب الموحد.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد اليوم الثلاثاء أن جلسة مجلس النواب الرسمية انطلقت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأضاف بليحق أن الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وسوف يستكمل المجلس في جلسته اليوم مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجلسة سوق تتطرق إلى مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.