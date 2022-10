أتالاير: أردوغان يتوسط بين روسيا وأوكرانيا وعينه على الاستفادة من ليبيا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على الدور الانتهازي الممارس من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع عديد الأزمات الدولية الملتهبة ومن بينها الليبية.

التقرير الذي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إظهار أردوغان لنفسه بدور الوسيط لمعالجة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت يدفع فيه باتجاه جعل ليبيا خيارًا لمرور خط أنابيب الغاز الإفريقي لتعويض نقص نظيره الروسي بالنسبة لأوروبا.

وكشف التقرير عن حجم الأموال المتأتية من هذا المشروع البالغ 13 مليار يورو، الذي يجعل أنقرة الساعية لإحياء دولتها العثمانية تحصل على جانب منها في حال نيل ليبيا هذه الفرصة بموقعها الجغرافي المثالي، لتوفير الوقت والجهد والكلفة، بالإضافة لتوسيع نفوذها في المنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

